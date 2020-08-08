Сотрудник сил безопасности погиб при стрельбе в центре Бейрута

https://static.news.ru/photo/9ab9b83a-d998-11ea-8dd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

В центре Бейрута во время демонстрации произошла стрельба. Погиб один сотрудник сил безопасности.

По данным телеканала Al-Hadath, несколько человек получили огнестрельные ранения.

В центре Бейруте у здания парламента продолжаются столкновения с полицией. В ход идут слезоточивый газ и камни. Пострадали около 60 человек. В больницы доставлены 14 человек. Протестующие требуют проведения реформ. Они заняли здание МИД страны, а также штурмует здание Министерства экономики, сообщает РИА Новости.

Премьер Ливана Хасан Диаб обратился к протестующим. Он считает, что кризис в стране возможно преодолеть только проведением досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает телеканал Al- Mayadeen.

NEWS.ru писал, что президент Ливана Мишель Аун узнал о хранящейся в порту Бейрута аммиачной селитре за несколько недель до взрыва, прогремевшего 4 августа. После этого глава государства распорядился принять меры, но его распоряжение не было исполнено.

По предварительной версии, взрыв селитры произошёл из-за сварочных работ. Взрывная волна разрушила частично или полностью большинство зданий в ливанской столице. Погибли не менее 150 человек, пострадали несколько тысяч.