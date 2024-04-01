Сотрудничавший с RT журналист лишился ноги при авиаударе в Газе Ruptly: журналист агентства потерял ногу при авиаударе Израиля в Газе

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Сотрудничавший с видеоагентством Ruptly Мохаммад Або Дахрудж получил тяжелое ранение и потерял ногу при авиаударе израильской армии в секторе Газа, говорится в Telegram-канале издания. По обнародованной информации, репортер находится в отделении реанимации.

Наш коллега Мохаммад Або Дахрудж в момент авиаудара работал у больницы Аль-Акса. Сейчас он находится в отделении реанимации, — уточнили в видеоагентстве, входящем в телесеть RT.

Кроме Або Дахруджа, в результате обстрела погибли два палестинца, добавили журналисты. Еще несколько сотрудников СМИ получили ранения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его решения о наземной операции национальной армии в секторе Газа одобряет большинство жителей страны. Так он ответил на критику со стороны президента США Джо Байдена.

До этого американский лидер обратил внимание, что Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему. Министр настраивает весь мир против Тель-Авива, объяснил глава Белого дома. Однако, по словам политика, у Вашингтона нет красной линии в отношении действий Израиля в анклаве. Оборона страны по-прежнему «имеет решающее значение», подчеркнул американский президент.