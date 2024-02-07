Солдаты армии США не смогли сбить иранский дрон-камикадзе WP: армия США не смогла защитить базу в Иордании от дронов из-за проблем с ПВО

Фото: U.S. Army photo by Capt. Robyn Haake

Солдаты Вооруженных сил США не смогли сбить иранский дрон Shahed-101, атаковавший военную базу в Иордании, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. По словам собеседников издания, военным не удалось сбить БПЛА из-за отсутствия нужных систем противовоздушной обороны. Кроме того, на базе отсутствовало оборудование, позволяющее вовремя заметить дроны.

Один из чиновников подчеркнул, что беспилотники Shahed-101 активно применяются различными группировками на Ближнем Востоке, в том числе в Ираке. Несмотря на распространенность данной модели, база ВС США в Иордании не была оснащена нужными системами защиты. Предполагается, что военным не удалось заметить беспилотник из-за того, что он летел слишком низко. Из-за того, что база защищена системами радиоэлектронной борьбы, а не ПВО, военнослужащим также не удалось сбить его на подлете к базе. В результате удара погибли трое солдат, еще десятки людей пострадали.

В режиме реального времени мы отмечаем появление этой уязвимости в воздушной сфере, о которой нам следует подумать более осознанно, и что этот тип аванпоста в будущем может оказаться незащищенным, — оценил ситуацию директор специального центра в Военном колледже армии США Павел Лущенко.

В минувшую субботу, 3 февраля, Вооруженные силы США нанесли серию «ударов возмездия» по территории Сирии и Ирака. Всего было поражено около 85 целей. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Вашингтон снизить интенсивность ударов по странам Ближнего Востока, так как они могут привести к эскалации конфликта.