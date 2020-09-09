Сокращение численности войск США в Ираке таит сюрпризы

Администрация президента США Дональда Трампа объявляет о намерении сократить численность своего воинского контингента в Ираке до нескольких тысяч военнослужащих. Соответствующая оптимизация должна произойти до конца этого месяца. Несмотря на столь явный сигнал о дальнейшей реализации давних трамповских обещаний, ситуация с концентрацией контингента может оказаться обманчивой, как не раз бывало на практике.

О том, что Пентагон в этом месяце будет сокращать численность военнослужащих в Ираке, сообщил Белый дом. До настоящего времени в республике находились 5,6 тысячи военных. Однако в июне в совместном заявлении Вашингтона и Багдада по итогам переговоров в рамках стратегического диалога отмечалось, что американское руководство в ближайшие месяцы продолжит курс на сокращение своего военного присутствия в Ираке, статус же оставшихся военнослужащих будет обсуждаться с центральным правительством.

U.S. Air Force/Global Look Press

Синхронно с администрацией президента США о своём намерении сократить число военных в Ираке сообщило правительство Германии. На заседании 9 сентября члены кабмина договорилось понизить присутствие с 700 до 500 человек.

«Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ. — NEWS.ru) продолжает террористическую деятельность и во время пандемии коронавируса. Давление должно сохраняться, — заявила на заседании министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Как обращают внимание германские СМИ, решение оптимизировать мандат в Ираке связано с принятой весной инициативой перестать использовать в этой стране самолёты-разведчики «Торнадо».

На самом же деле заявления США о нынешнем сокращении контингента — ранее американцы уже вывели свои военные силы с ряда объектов и сосредоточились на территории Иракского Курдистана — могут лишь прикрывать действительную передислокацию сил. Например, в соседнюю Сирию. Однако саму гипотезу об этом подтвердить сложно: в целях безопасности международная коалиция не публикует график изменения позиции войск.

Интересно, что осенью 2017 года один из ежеквартальных кадровых отчётов Пентагона фиксировал увеличение более чем на 30% за летний период численности американских военных и вспомогательного персонала на Ближнем Востоке, хотя уже тогда было известно намерение Трампа прекратить ненужные войны в отдалённых регионах. Так, внутренний документ оборонного ведомства свидетельствовал, что в течение трёхмесячного периода, закончившегося 30 сентября, свыше 54 тысяч американских военнослужащих, резервистов и гражданских лиц были размещены в регионе Большого Ближнего Востока. Это примерно на 33% больше, чем за первые два квартала 2017 года.

Derek Mustard/Global Look Press

Аналитики особенно констатировали тенденцию на увеличение в таких зонах боевых действий, как Сирия и Ирак. До этого конкретного момента все данные, которые были обнародованы компетентными структурами Пентагона, регулярно показывали, что с момента запуска в 2014 году антитеррористической кампании под руководством США около 40 тысяч военнослужащих, резервистов и гражданских лиц присутствовали в регионе.

В своём свежем докладе о перспективах нормализации ситуации к востоку от реки Евфрат в Сирии исследователи RAND ссылаются на американских официальных лиц, которые характеризуют усилия США по стабилизации в САР и Ираке «как узконаправленные усилия — в основном, по обеспечению безопасности освобождённых территорий, по оказанию гуманитарной помощи местным сообществам и восстановлению основных общественных услуг, — а не как инвестиции в реконструкцию или национальное строительство».

Вероятно, эта деятельность может изменить своё направление при другой администрации президента США. Но более сложный вопрос, говорят эксперты, для Америки заключается в том, как в Сирии и Ираке можно оказать поддержку локальным усилиям по достижению того уровня безопасности, управления, государственных услуг и экономической жизнеспособности, который фактически исключил бы возрождение самопровозглашённого халифата. Ведь «перезапуск» ИГ будет означать бессмысленность многолетней работы коалиции.