Собчак пожаловалась на антисемитские комментарии под ее постом в Instagram Собчак отметила рост антисемитизма в России на фоне арабо-израильского конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что среди россиян растут антисемитские настроения из-за поддержки палестинской стороны политическим истеблишментом РФ. В доказательство она приводит юдофобские комментарии от пользователей на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), оставленные под публикацией об арабо-израильском конфликте.

Самое жуткое, что все это пропагандистское соединение с Палестиной приводит к росту антисемитизма в России. [Это подтверждают] комментарии под моим постом, — написала Собчак.

Собчак опубликовала скриншот комментариев под ее публикацией, которая посвящена новому выпуску на канале «Осторожно: Собчак» о конфликте Израиля с палестинским движением ХАМАС. Так, один из пользователей одобрительно высказался о преступлениях Адольфа Гитлера против еврейского народа, другой комментатор сослался на Евангелие от Матфея с характерной цитатой.

Ранее Собчак назвала Израиль своей второй родиной, а происходящие там события — мерзостью и цинизмом. По ее мнению, в вооруженном конфликте победит не тот, кто прав, а сильнейший. Собчак также отметила, что конфликт не был выгоден США и теперь Вашингтону «придется забыть об Украине».