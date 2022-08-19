Снова «ноль проблем с соседями»? Израиль и Турция помирились, надолго ли? Главный предмет раздора в отношениях двух стран никуда не делся

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Премьер Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме и возвращении послов двух стран в столицы. При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение восстановить дипломатические отношения с Израилем не означает, что Анкара откажется от поддержки палестинцев. По его словам, такое решение позволит преимущественно мусульманской, но официально светской Турции лоббировать интересы палестинцев в Газе, на Западном берегу и в Иерусалиме.

Возвращение послов «важно для улучшения двусторонних отношений», подчеркнул Чавушоглу, добавив: «Как мы всегда говорили, мы будем продолжать защищать права палестинцев».

Также надо напомнить, что Турция не признает Иерусалим столицей Израиля, а ее посольство находится в Тель-Авиве.

Нынешнее потепление отношений Турции и Израиля имеет более устойчивые предпосылки для сохранения позитивной динамики, чем предшествующие, как в 2016 году. Но история турецко-израильских связей часто демонстрировала турбулентность и была свидетелем неожиданных обрушений после казавшихся необратимыми улучшений. Так может случиться и сейчас, тем более что главный фактор, который провоцировал кризисы в отношениях двух стран, то есть палестинская проблема, никуда не исчез, о чем и дал понять Чавушоглу. И если Турция могла закрыть глаза на последние акции Израиля в Газе в ходе операции «Рассвет», то это не значит, что Анкара станет делать то же самое в случае новых военных акций Израиля в этом палестинском анклаве. Хотя, безусловно, общий фон и подходы к Израилю иных ведущих государств исламского мира также будут иметь значение в плане дальнейшего развития турецко-израильских отношений.

Турецко-израильская нормализация вписывается в более широкий контекст восстановления полноценных отношений Турции со своими ближневосточными партнерами, такими как Саудовская Аравия, ОАЭ, попытками наладить связи с Египтом и, наконец, сигналами турецких официальных лиц о возможности перезапуска отношений с Сирией. То есть с определенными оговорками можно говорить о возвращении турецкой концепции «ноль проблем с соседями» в более широком понимании, распространяя этот подход на весь регион Ближнего Востока и Северной Африки. Немаловажную роль играет и поиск путей стабилизации Анкарой собственной экономики, переживающей кризис и отход от панисламских подходов к собственной внешнеполитической доктрине в сторону более узкой, национальной, учитывающей прежде всего экономические интересы Турецкой Республики.

Фото: Osman Orsal/XinHua/Global Look Press Производственное предприятие. Турция

Подводные камни нормализации

Но у нынешнего этапа нормализации есть свои подводные камни, которые могут сказаться на ее динамике и даже вновь привести турецко-израильские связи к стагнации.

Безусловно, Израиль и Турция имеют широкие общие интересы, особенно в экономическом плане. Разработка природного газа на средиземноморских месторождениях остается перспективной для обоих государств, а Турция готова стать «хабом» для поставок израильского газа в Европу, замкнув на себе не только российские, но и израильские маршруты доставки энергоносителей. Анкара и Тель-Авив, пусть и по-разному, но разделяют цель обеспечения стабильности в секторе Газа и могут найти общий язык и добиться нужного результата, действуя на резонансе подходов плюс исключив связанную с иранским фактором конфронтационную составляющую, а также — сосредоточившись на экономической помощи анклаву.

Но в последнее время интересы Турции расходятся с интересами США в нескольких областях, включая ближневосточные дела. Неопределенность американо-турецких связей может негативно сказаться и на развитии израильско-турецких отношений, выгодополучателем от нормализации которых также является и Вашингтон, стремящийся не только сблизить Израиль с арабскими странами, но и с Турцией. Он же хочет добиться более высокого уровня взаимодействия между Израилем и НАТО. Мы уже стали свидетелями того, что Турция способна в последнем случае на различного рода неожиданные поступки, в ходе процесса одобрения вступления в Альянс Финляндии и Швеции.

С другой стороны, у Израиля теперь есть альтернатива Турции в области экономики и безопасности — это, например, турецкие оппоненты Кипр и Греция. Это же касается и проблемы поставок газа в Европу через Израиль. Израильская оборонная промышленность нашла более крупные рынки для своего экспорта, в том числе и технологического, чем Турция, включая Индию и Южную Корею. Наконец, налаживание связей с арабскими государствами, такими как ОАЭ, дает возможности Израилю выходить на экономические проекты, альтернативные турецким, на Ближнем Востоке.

И в любом случае развитие событий на израильско-палестинском фронте, о чем свидетельствует дипломатический кризис в мае 2018 года, будет по-прежнему довлеть над турецко-израильскими отношениями.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press Реджеп Эрдоган

Бранятся и мирятся

Распространенным заблуждением является то, что кризис в отношениях между Израилем и Турцией стал итогом внешнеполитических шагов Эрдогана, в то время как все его предшественники пытались выстраивать с еврейским государствам исключительно «добрососедские» отношения. О таковых можно говорить лишь как о коротком десятилетнем периоде.

Отношения Турции и Израиля, начавшиеся в 1949 году вскоре после образования еврейского государства, прошли через множество взлетов и падений и были чрезвычайно чувствительны к событиям арабо-израильского конфликта, и вряд ли их можно было назвать «безоблачными» до президентства Реджепа Тайипа Эрдогана. Например, после Суэцкого кризиса 1956 года Турция, протестуя против оккупации Израилем Синайского полуострова, отозвала своего посла, понизив статус своего представительства до «поверенного в делах». И вновь повысила уровень своей дипмиссии до «представительства» в июле 1963 года, сохраняя его на этом уровне, несмотря на осуждение израильской агрессии в 1967 году, а в январе 1980 года — опять повысила до уровня «посольства». Но лишь затем, чтобы в том же году, в знак протеста против аннексии Израилем Восточного Иерусалима и провозглашения Иерусалима своей «вечной столицей», 30 ноября понизить статус дипмиссии до уровня «второго секретаря». Лишь в 1992 году в Тель-Авиве посол Турции вручил свои верительные грамоты президенту Израиля Хаиму Герцогу, ознаменовав новый этап потепления двусторонних отношений.

Однако после более чем десятилетия тесных экономических, дипломатических и военных связей в середине 2000-х двусторонние отношения снова испортились. Но произошло это не сразу. Убийство израильтянами шейха Ясина в 2004 году, встреченное жестким осуждением со стороны Турции, и Вторая интифада, совпавшие с приходом к власти в Анкаре Партии справедливости и развития во главе с Эрдоганом, а затем и Вторая война в Ливане лишь несколько снизили динамику развития двусторонних связей, которые МИД Израиля в 2006-м охарактеризовал как «идеальные». Тем не менее они продолжали стагнировать, когда в 2009 году Турция отказала Израилю в участии в военных маневрах «Анатолийский орёл» совместно с США, а президент Эрдоган выступил со знаменитой речью в Давосе, в которой подверг жесткой критике израильскую политику в Газе.

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Таким образом, подходы Турции к политике Израиля в отношении сектора Газа обострили напряженность, кульминацией которой стал раскол между странами в 2010–2016 годах, связанный во многом с панисламским взглядом Анкары на палестинский вопрос, используя который турецкое руководство пыталось закрепить свой разворот «на юг» в сторону исламского мира. Непосредственными триггерами ухудшения отношений явились официальный визит главы ХАМАС Халеда Машаля в Турцию и атака израильских военных на «Флотилию свободы», организованную при поддержке Турции для доставки гуманитарной помощи Газе в 2010 году. Однако более широкий региональный контекст, в том числе и события сирийской гражданской войны, а также поиск точек соприкосновения снова сблизили Израиль и Турцию в июне 2016 года, несмотря на напряженность. Но лишь для того, чтобы спустя два года обрушить вроде бы начавшееся потепление.

В мае 2018 года между Израилем и Турцией возник новый дипломатический кризис после того, как Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) убили десятки палестинцев и ранили более двух тысяч человек в ходе очередной операции против движения ХАМАС в секторе Газа. Турция выслала израильского посла, а Израиль в свою очередь выслал турецкого консула в Иерусалиме. В то же время, как отмечают многие аналитики, этот дипломатический кризис был спровоцирован прежде всего ситуацией вокруг открытия посольства США в Иерусалиме, которое последовало за признанием президентом США Дональдом Трампом этого города столицей Израиля в декабре 2017 года. Тогда Эрдоган, будучи на тот момент председателем Организации исламского сотрудничества, созвал конференцию лидеров исламских государств в Стамбуле и раскритиковал Израиль, назвав его «государством-террористом» и «детоубийцей», вероятно, пытаясь тем самым повлиять на решение Вашингтона.

Ответ Израиля не заставил долго ждать. Тогдашний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Эрдоган несет ответственность за бомбардировки курдских деревень и помогает террористам, убивавшим невинных людей, в том числе в Газе.