Снаряд попал в штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

В штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в горде Эн-Накура попал снаряд, сообщили миротворцы на странице организации в социальной сети Twitter (X). По имеющимся данным, никто не пострадал.

Снаряд упал в штаб-квартире ВСООНЛ в Эн-Накуре. К счастью, он не разорвался и никто не пострадал, но в нашей базе есть повреждения, — говорится в сообщении.

Миротворцы добавили, что снаряд был убран, в настоящее время выясняются причины нападения.

По данным РИА Новости, ситуация в поселениях на юге Ливана остается спокойной, воздушное пространство патрулируют израильские беспилотники и боевая авиация. Как рассказали жители приграничной деревни Хула, миротворцы ООН остаются в том числе на пограничном опорном пункте на линии разграничения между позициями армий Израиля и Ливана.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что военный бюджет палестинской организации ХАМАС на 90% обеспечивается Ираном. При этом он признал отсутствие данных о том, что Тегеран мог иметь прямое отношение к планированию атаки на израильскую территорию 7 октября.

При этом президент Ирана Ибрахим Раиси отверг обвинения в причастности республики к нападению движения ХАМАС на Израиль. По его словам, группировка, осуществившая атаку на еврейское государство 7 октября, является независимой.