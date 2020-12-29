СМИ: второй человек умер после вакцинации от COVID в Израиле

https://static.news.ru/photo/cf311bec-4a9c-11eb-873e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua/Global Look Press

В Израиле скончался ещё один человек, получивший вакцину от коронавируса. 88-летний мужчина умер через несколько часов после того, как ему была сделала прививка.

Как передаёт Times of Israel, по словам врачей, погибший страдал от ряда хронических заболеваний. Медики призывают не искать прямой связи между вакциной и смертью пациента.

Министерство здравоохранения сообщило, что, по данным предварительного расследования, смерть не была связана с прививкой. Мужчина страдал от сердечных заболеваний и онкологии, а также ранее перенёс несколько сердечных приступов, — пишет издание.

В Израиле началась массовая вакцинация граждан препаратом компании Pfizer. Она стартовала 20 декабря, и на первом этапе её получили медработники, студенты-медики и сотрудники гериатрических учреждений. Также в числе первых были вакцинированы представители власти, своим примером показывая людям необходимость получить прививку. В рамках второго этапа вакцинации прививаются граждане старше 60 лет и люди из групп риска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожилой израильтянин скончался 28 декабря от сердечного приступа после получения прививки от коронавирусной инфекции компании Pfizer. Примечательно, что, согласно заявлению Минздрава, он страдал аналогичными заболеваниями — у него также был рак и несколько сердечных приступов в анамнезе.