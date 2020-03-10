https://static.news.ru/photo/b92832c0-6309-11ea-b339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Турецкие военные начали отводить артиллерию и бронетехнику из сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой армии

Анкара начала постепенный отвод тяжёлого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе в соответствии с соглашением от 5 марта, — заявил собеседник агентства.

По информации издания, 5 марта президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о прекращении огня в зоне конфликта, возобновлении совместного патрулирования трассы М4 и приверженности астанинскому формату — курсу на создание зоны деэскалации в Идлибе.

Как писал NEWS.ru, 10 марта в Анкаре начались переговоры военных России и Турции.