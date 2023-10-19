СМИ сообщили о взрыве на Голанских высотах Yedioth Ahronoth: возле границы Израиля и Сирии произошел мощный взрыв

Фото: JINI/XinHua/Global Look Press

Сильный взрыв произошел в ночь на 19 октября на Голанских высотах возле границы Израиля и Сирии, сообщает Yedioth Ahronoth. Издание отмечает, что информацию о «взрыве неизвестной природы» оно получило от источников в арабской республике.

Другие детали происшествия пока не приводятся. Западная часть Голанских высот была захвачена Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году территория была аннексирована. Резолюция 497 Совбеза ООН от 1981 года признает незаконной аннексию Израилем принадлежащих Сирии Голанских высот.

Армия обороны Израиля ранее сообщила о нанесении новых ударов по объектам вдоль границы с Ливаном, принадлежащим группировке «Хезболла». В ЦАХАЛ атаку назвали ответом за нападение 18 октября, отметив, что удалось уничтожить наблюдательный пункт, обращенный к морю, с которого были выпущены противотанковые ракеты по району Рош ха-Никра. Об обстреле противотанковыми ракетами этого района у ливанской границы, а также кибуца Манара ЦАХАЛ сообщал с уточнением, что израильские военные ответили огнем в направлении источника стрельбы.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что вечером 18 октября в Тель-Авиве и в центральной части страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Предупреждающие сигналы об угрозе ракетной атаки в этом городе сработали третий раз за сутки.