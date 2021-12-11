СМИ сообщили о военном плане Израиля по сдерживанию Ирана

Израиль готовит военный вариант предотвращения создания Ираном ядерного оружия. Об этом министр обороны страны Бени Ганц проинформировал США во время визита в Вашингтон. Такую информацию обнародовало радио «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства Израиля.

Министр обороны Ганц проинформировал официального представителя США о том, что Израиль готовится к военному варианту предотвращения приобретения Ираном ядерной бомбы, ориентируясь на дедлайн, — сообщила радиостанция.

Тот же источник в военных кругах сообщил представителям СМИ о том, что Иран, по его данным, близок к получению такого количества урана, которого хватит для создания одной ядерной бомбы. При этом государство «не собирается переступать черту», понимая, что будет означать подобный шаг.

Ранее Германия, Франция и Великобритания выразили обеспокоенность информацией МАГАТЭ о том, что Иран произвёл металлический уран, обогащённый до 20%, а также расширил возможности по производству урана, расширенного до 60%.

В МИД РФ, в свою очередь, сообщили, что подобные действия являются отступлением от СВПД, однако они обусловлены отсутствием прогресса по восстановлению сделки.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) США, Россия, Великобритания. Германия, Франция и Иран заключили в 2015 году. Сделка предусматривала снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы последнего. В мае 2018 года действующий на тот момент президент Дональд Трамп заявил, что Штаты приняли решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран сообщил о поэтапном сокращении принятых ранее обязательств.

Ранее в Иране назвали российское оружие, способное уничтожать города в США. Иранская газета Kayhan написала, что запуск в массовое производство ракет «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряжённости в отношениях России и Запада. По мнению авторов материала, данный снаряд сможет с лёгкостью «стирать с земли американские города», в то время как неудачи Америки в гонке вооружений подталкивают её к обострению, в том числе и дипломатических отношений.