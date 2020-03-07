https://static.news.ru/photo/bc28adaa-605d-11ea-847f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

В субботу, 7 марта, в СМИ появилась информация, что на территории Сирии погиб высокопоставленный представитель Корпуса стражей Исламской революции.

Исходя из обнародованных сведений, погибшим был командующий КСИР в Пальмире Фархад Дабириян. Подробности его смерти в настоящее время отсутствуют, передаёт агентство Farsa.

Как ранее писал NEWS.ru, офицера ЦРУ Майкла Д'Андреа, курировавшего операцию по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не было на борту самолёта, потерпевшего крушение в Афганистане. Об этом сообщил журналист Бабак Тагвей.

По его мнению, катастрофа воздушного судна США в провинции Газни произошла после технического сбоя в кислородной системе.