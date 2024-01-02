СМИ сообщили о штурме Израилем палестинского лагеря беженцев Al Jazeera: отряды ЦАХАЛ штурмовали палестинский лагерь беженцев Дженин

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняли штурм палестинского лагеря беженцев Дженин, расположенного в одноименном городе на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera. По его данным, в лагере отключили электричество.

Также сообщается, что местное сопротивление вступило в бой с солдатами ЦАХАЛ к юго-западу от Дженина. В этой связи израильтяне были вынуждены покинуть Ябад. Противостояние сторон продолжается, отмечает телеканал.

Израиль в конце ноября 2023 года начал операцию на севере Западного берега реки Иордан. Ранее стало известно, что ЦАХАЛ перекрыла доступ в Дженин и установила контрольно-пропускные пункты на всех подходах к городу. В рейде приняли участие сотни израильских солдат при поддержке более 50 единиц бронетехники, включая бульдозеры, которые перекапывали дороги. Арабские СМИ при этом писали, что израильские солдаты проводили рейды и аресты в жилых домах.

Также сообщалось, что несколько десятков человек погибли в результате ударов израильской армии по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Среди жертв атак оказались и дети. Под огнем ЦАХАЛ спасатели и парамедики не могли добраться до лагеря беженцев для оказания помощи пострадавшим.