СМИ сообщили о новых жертвах ударов Израиля в Газе Al Jazeera: не менее шести человек погибли в результате удара ВВС Израиля в Газе

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере шесть палестинских граждан стали жертвами очередной бомбардировки Израилем жилых домов на юге сектора Газа, сообщил катарский телеканал Al Jazeera. Ударам подвергся город Хан-Юнис.

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по жилым кварталам города Рафах, также на юге анклава. Сообщается о погибших и раненых, их точное число не установлено.

Ранее радикальная палестинская группировка ХАМАС сообщила, что в результате ударов Израиля в Газе была разрушена Большая мечеть Омара, также называемая Великой мечетью Газы и мечетью Аль-Кабир. На опубликованных в ряде подконтрольных движению СМИ кадрах видны обвалившиеся стены и крыша здания, а также большая трещина в основании минарета. Агентство Reuters отмечает, что установить, когда были сделаны фотографии, не удалось.

В то же время стало известно, что администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса разрешение на продажу 45 тысяч танковых снарядов Израилю. Боеприпасы предназначены для основных танков ЦАХАЛ Merkava. Белый дом полагает, что дополнительные снаряды нужны Израилю для успеха наземной операции в секторе Газа. Кроме того, СМИ сообщают о растущей обеспокоенности руководства Штатов «по поводу использования американского оружия в конфликте, в котором погибли тысячи мирных жителей».