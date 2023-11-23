СМИ сообщили о действиях ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан Al Jazeera: ЦАХАЛ штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля приступила к штурму палестинских городов, расположенных на Западном берегу реки Иордан, сообщает катарский телеканал Al Jazeera. В частности, атаке израильских военных подвергся лагерь беженцев Каландия на севере от Иерусалима.

По данным СМИ, ЦАХАЛ также продвигается в окрестностях Наблуса. Кроме того, есть данные о перестрелке в лагере Балат, где израильские военные застрелили палестинца.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные уничтожили несколько террористов на Западном берегу реки Иордан, среди которых был Мухаммад Захед, организовавший теракт в Иерусалиме в апреле 2023 года.

До этого премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе выступил с призывом признать его страну и защитить формулу двухгосударственного урегулирования ближневосточного конфликта, пока «не стало поздно». По словам политика, необходимо также сформировать политический курс, который сможет положить конец «оккупации и создаст государство в границах 1967 года на всех палестинских территориях в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан».