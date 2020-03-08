Американские военные заблокировали проезд российской военной колонны к кольцевой развязке в сельской местности Аль-Хасака на северо-востоке Сирии. Тем самым крупный российский конвой с техникой не смог попасть в город Эль-Камышлы.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: страна ждёт поддержки от союзников по НАТО для разрешения конфликта в мятежной сирийской провинции Идлиб. В конце февраля Турция оказалась в шаге от войны с правительственной армией Сирии.
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