https://static.news.ru/photo/e4b1b2fa-624f-11ea-a41d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские военные заблокировали проезд российской военной колонны к кольцевой развязке в сельской местности Аль-Хасака на северо-востоке Сирии. Тем самым крупный российский конвой с техникой не смог попасть в город Эль-Камышлы.

Об этом сообщает агентство Al-Masdar News. Отмечается, что ни российские, ни американские военные данный инцидент не комментировали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: страна ждёт поддержки от союзников по НАТО для разрешения конфликта в мятежной сирийской провинции Идлиб. В конце февраля Турция оказалась в шаге от войны с правительственной армией Сирии.