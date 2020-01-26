В Турции число погибших при землетрясении возросло до 35. Об этом пишет местная газета
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По словам президента страны Тайипа Эрдогана, необходимую помощь в больницах на данный момент получают более 100 человек, пострадавших при землетрясении, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что турецкие спасатели продолжают работу на востоке республики, где произошло стихийное бедствие. Спустя сутки удалось обнаружить двухлетнюю девочку под завалами разрушенного здания.
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