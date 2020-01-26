https://static.news.ru/photo/afffcc54-401c-11ea-b4d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Турции число погибших при землетрясении возросло до 35. Об этом пишет местная газета Turkiye .

Вместе с тем телеканал NTV сообщил, что сотрудникам экстренных служб удалось спасти из-под завалов ещё трёх человек. Ранее было известно о 33 погибших и 1607 пострадавших.

По словам президента страны Тайипа Эрдогана, необходимую помощь в больницах на данный момент получают более 100 человек, пострадавших при землетрясении, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал о том, что турецкие спасатели продолжают работу на востоке республики, где произошло стихийное бедствие. Спустя сутки удалось обнаружить двухлетнюю девочку под завалами разрушенного здания.