СМИ: на российских наёмников в Ливии сбросили листовки с угрозами

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Неожиданные неприятности могли возникнуть у Израиля после того, как российская система РЭБ, предположительно, речь идёт о «Красухе», смогла «сбить» израильскую ракету. Иранцы при этом успели скопировать боеприпас Тель-Авива и даже его испытать.

Об этом сообщает Avia.pro, а также ряд иранских изданий. На опубликованном видео, предположительно, проходят испытания аналога израильской Spike. При этом точность, с которой аналог поражает цель, просто поражает, пишут СМИ....