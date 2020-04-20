СМИ: на российских наёмников в Ливии сбросили листовки с угрозами

Турецкие беспилотники и авиация Правительства национального согласия Ливии сбрасывают распечатку обращения на русском языке на территорию города тархун. По информации издания Guildhall, там находятся наёмники ЧВК Вагнера, воюющие на стороне командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Хафтара.
Если вы хотите наслаждаться деньгами, которые вам заплатили, вы должны отступить сейчас и выйти из боя. Мы решили, что с вами мир не возможен. И мы убьем всех, кто отказывается оставить оружие. Это последний шанс для вас. Снег Москвы растает в огне вулкана. Аллах Акбар, — напечатано на листовках.
Операция по освобождению Тархуны от наёмников правительственными силами Ливии началась утром 18 апреля. Предполагается, что это подорвёт позиции Халифы Хафтара на западе страны.
Как писал NEWS.ru ранее, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил своих военнослужащих в Сирию для обучения управлению вертолётами Ми-25, сообщает арабская пресса. Такой шаг стал возможен благодаря восстановлению отношений между восточно-ливийским правительством и официальным Дамаском. Интрига заключается в том, что самоназванный фельдмаршал хотел бы нарастить авиапарк Ми-25, но, судя по всему, избегая помощи России.