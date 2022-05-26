СМИ: Израиль сообщил США о ликвидации высокопоставленного иранского офицера NYT: Израиль сообщил США о ликвидации иранского полковника Ходаи в Иране

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Власти Израился сообщили США о ликвидации высопокоставленного офицера армии Ирана. Он был, предположительно, ответственен за убийства израильтян и граждан других стран по всему миру. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на осведомлённый источник.

По данным СМИ, речь идёт о полковнике Саяде Ходаи, он занимал должность заместителя командира секретного подразделения иранской армии и ему было поручено убивать определённых людей в различных частях света.

Издание сообщает, что Ходаи ликвидировали в минувшее воскресенье, 22 мая, неподалёку от его дома в Тегеране. Источники рассказали, что двое вооружённых лиц приблизились к автомобилю полковника и выпустили не менее пяти пуль.

Официальный Тегеран обвинил в случившемся Израиль. Совет национальной безопасности страны пообещал дать жёсткий ответ на убийство.

NYT сообщает, что Ходаи отвечал за операции на Ближнем Востоке, однако этим ареал его действий не ограничивался и его мишенями становились гражданские и должностные лица из Европы, США, Кении, Эфиопии, ОАЭ.

Ранее сообщалось, что власти Израиля отказали США в просьбе разрешить Германии поставлять Украине противотанковые ракеты, произведённые в ФРГ по израильским лицензиям и технологиям. По данным СМИ, речь идёт о ракетах Spike. Они производятся в Германии на заводе, принадлежащем Израилю. В этой связи для передачи продукции предприятия третьей стороне необходимо разрешение израильских властей.