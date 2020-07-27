Ближний Восток

СМИ: Израиль обстрелял ливанское поселение

16:24, 27 июля 2020
Фото: Xinhua/Global Look Press

Израильские военные открыли огонь по поселению Кафершуба в южном Ливане после инцидента в пограничной зоне.

Оккупационные силы обстреляли Кафершубу после инцидента на фермах Шебаа, — передаёт ливанские телевизионный канал Al-Mayadeen.

По данным журналистов, Иерусалим перемещает свою технику на укреплённые позиции на границе двух государств. Накануне в СМИ появилась информация об «инциденте» на ливано-израильских рубежах, кроме того сообщалось о нескольких взрывах и перестрелке в районе Шебаа. Масс-медиа в Израиле считают, что группировка «Хезболла», вероятно, подожгла ПТРК на танке ИДФ. Накануне дрон-мультикоптер, принадлежащий израильской армии, упал на территории Ливана.

Как писал NEWS.ru, израильское руководство поделилось с Россией своими опасениями по поводу появления на территории соседней Сирии иранских средств противовоздушной обороны (ПВО). Власти еврейского государства полагают, что переброска техники в рамках всеобъемлющего соглашения между Тегераном и Дамаском поставит под угрозу авиацию ЦАХАЛ, которая относительно свободно действует в Арабской Республике против иранских целей. Ситуация бросает новый вызов российско-израильским отношениям.

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