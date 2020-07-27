СМИ: Израиль обстрелял ливанское поселение

https://static.news.ru/photo/19bb5a24-d00e-11ea-aca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Израильские военные открыли огонь по поселению Кафершуба в южном Ливане после инцидента в пограничной зоне.

Оккупационные силы обстреляли Кафершубу после инцидента на фермах Шебаа, — передаёт ливанские телевизионный канал Al-Mayadeen.

MORE: Image circulating on Telegram allegedly shows artillery impacts within Lebanon. pic.twitter.com/f0QKjQsCZ1 — Conflict News (@Conflicts) July 27, 2020

По данным журналистов, Иерусалим перемещает свою технику на укреплённые позиции на границе двух государств. Накануне в СМИ появилась информация об «инциденте» на ливано-израильских рубежах, кроме того сообщалось о нескольких взрывах и перестрелке в районе Шебаа. Масс-медиа в Израиле считают, что группировка «Хезболла», вероятно, подожгла ПТРК на танке ИДФ. Накануне дрон-мультикоптер, принадлежащий израильской армии, упал на территории Ливана.

Как писал NEWS.ru, израильское руководство поделилось с Россией своими опасениями по поводу появления на территории соседней Сирии иранских средств противовоздушной обороны (ПВО). Власти еврейского государства полагают, что переброска техники в рамках всеобъемлющего соглашения между Тегераном и Дамаском поставит под угрозу авиацию ЦАХАЛ, которая относительно свободно действует в Арабской Республике против иранских целей. Ситуация бросает новый вызов российско-израильским отношениям.