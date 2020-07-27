СМИ: Израиль обстрелял ливанское поселение

По данным журналистов, Иерусалим перемещает свою технику на укреплённые позиции на границе двух государств. Накануне в СМИ появилась информация об «инциденте» на ливано-израильских рубежах, кроме того сообщалось о нескольких взрывах и перестрелке в районе Шебаа. Масс-медиа в Израиле считают, что группировка «Хезболла», вероятно, подожгла ПТРК на танке ИДФ. Накануне дрон-мультикоптер, принадлежащий израильской армии, упал на территории Ливана.
Как писал NEWS.ru, израильское руководство поделилось с Россией своими опасениями по поводу появления на территории соседней Сирии иранских средств противовоздушной обороны (ПВО). Власти еврейского государства полагают, что переброска техники в рамках всеобъемлющего соглашения между Тегераном и Дамаском поставит под угрозу авиацию ЦАХАЛ, которая относительно свободно действует в Арабской Республике против иранских целей. Ситуация бросает новый вызов российско-израильским отношениям.