СМИ: Иран установил всех причастных к убийству ядерщика Фахризаде

https://static.news.ru/photo/6261ba3c-5035-11eb-9d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Defence Ministry Office/ZUMA Wire/Global Look Press

Ирану удалось установить всех причастных к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил замглавы Минобороны Ирана Саид Шаабаниан.

Все виновные и причастные к убийству этого мученика установлены. Проводятся мероприятия по их задержанию, преступников ждёт жёсткая кара, — цитирует военного агентство Tasnim.

Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября, Он умер в больнице после серьёзного ранения. Случившееся связывают с его профессиональной деятельностью. Тегеран подтвердил эту информацию и сообщил, что было использовано высокотехнологичное оружие, наводившееся со спутника.

Фахризаде руководил организацией исследований и инноваций при иранском Министерстве обороны, также он был заместителем главы ведомства. Иран обвинил в убийстве Израиль.

По данным агентства Fars, его застрелили с дистанции 150 метров из установленного в автомобиле оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани объяснил, почему был убит физик-ядерщик. По словам иранского лидера, Израиль намеревался спровоцировать военный конфликт на Ближнем Востоке, сообщал NEWS.ru.