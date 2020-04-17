СМИ: Иран скопировал израильскую ракету и уже её испытал

https://static.news.ru/photo/91bb02d6-8248-11ea-80b8-fa163e074e61_660.jpgСтанция подавления комплекса "Красуха-2"Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org
Неожиданные неприятности могли возникнуть у Израиля после того, как российская система РЭБ, предположительно, речь идёт о «Красухе», смогла «сбить» израильскую ракету. Иранцы при этом успели скопировать боеприпас Тель-Авива и даже его испытать.
Об этом сообщает Avia.pro, а также ряд иранских изданий.
На опубликованном видео, предположительно, проходят испытания аналога израильской Spike. При этом точность, с которой аналог поражает цель, просто поражает, пишут СМИ. Эксперт, прокомментировавший видео, имя которого портал не указывает, не исключает, что новая иранская ракета может быть использована против самого же Израиля.
В случае если характеристики иранской ракеты соответствуют тем, которые заложены в израильскую, иранские военные вполне могут попытаться использовать ракету против израильских военных в случае повторных нападений, — отмечает специалист.