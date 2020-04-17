СМИ: Иран скопировал израильскую ракету и уже её испытал

https://static.news.ru/photo/91bb02d6-8248-11ea-80b8-fa163e074e61_660.jpg Станция подавления комплекса "Красуха-2" Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Неожиданные неприятности могли возникнуть у Израиля после того, как российская система РЭБ, предположительно, речь идёт о «Красухе», смогла «сбить» израильскую ракету. Иранцы при этом успели скопировать боеприпас Тель-Авива и даже его испытать.

Об этом сообщает Avia.pro, а также ряд иранских изданий.

На опубликованном видео, предположительно, проходят испытания аналога израильской Spike. При этом точность, с которой аналог поражает цель, просто поражает, пишут СМИ. Эксперт, прокомментировавший видео, имя которого портал не указывает, не исключает, что новая иранская ракета может быть использована против самого же Израиля.

В случае если характеристики иранской ракеты соответствуют тем, которые заложены в израильскую, иранские военные вполне могут попытаться использовать ракету против израильских военных в случае повторных нападений, — отмечает специалист.

Watch: Iran test new anti tank missile pic.twitter.com/1JxAUlbuqB — Last Defender (@LastDef) April 19, 2020

При этом, как отмечает портал, Иран пока никак не прокомментировал испытания.

Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что армия страны приняла на вооружение три ударных беспилотных летательных аппарата.