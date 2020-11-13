СМИ: двоих израильтян могли задержать в Дубае из-за съёмки гособъекта

https://static.news.ru/photo/26c432b8-274d-11eb-b303-fa163e074e61_660.jpg Фото: dubaipolicehq.en/facebook.com

Двоих граждан Израиля задержали, предположительно, из-за того, что они сделали снимки государственного объекта в Дубае.

На данный момент детали случившегося и мотивы задержанных израильтян неизвестны.

Двое израильтян были задержаны после того, как, предположительно, нарушили закон и сняли государственный объект, — сказано в публикации «Исраэль Хайом».

МИД Израиля пока не располагает информацией по этому вопросу, передаёт РИА Новости.

Израиль и ОАЭ ранее подписали несколько соглашений. В их число вошло и соглашение о безвизовом режиме. Это произошло при содействии главы финансового ведомства США Стивена Мнучина. Безвизовый режим ещё не вступил в силу, но в ОАЭ сейчас находятся много израильтян, прибывшие по приглашениям.

Кроме того, ОАЭ и Бахрейн 15 сентября подписали с Израилем соглашение о нормализации связей. Документ был подписан в Белом доме, так как и эти договорённости были достигнуты с помощью американского посредничества, сообщал NEWS.ru.