«Смерть подтверждена»: колумнист заявил о гибели Раиси Колумнист Азизи: президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета в горах, написал колумнист американского журнала Atlantic Араш Азизи. По его словам, официальных заявлений на этот счет не поступало.

Близкий к администрации президента Ирана источник сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена <...> я не смог найти независимого подтверждения этой информации, — отметил журналист.

Как уточнил Азизи, власти исламской республики якобы в курсе этой информации. При этом правительство страны ищет способ сообщить новость, не вызвав хаос, констатировал колумнист.

Общество Красного Полумесяца ранее не подтвердило сведения об обнаружении спасателями вертолета с президентом Ирана. Подобных данных предоставлено не было, резюмировали представители организации.

Как писало до этого агентство MEHR, Раиси выжил в результате аварии и направляется в Тебриз на автомобиле. Однако представитель города в парламенте Ахмад Алирезабиги уточнил, что с находившимися вместе с иранским президентом людьми в вертолете никаких контактов установлено не было. Вскоре информагентство удалило эту информацию, а судьба иранского лидера остается неизвестной.

Кроме того, в Сети появились первые кадры спасательной операции на месте инцидента с вертолетом, организованной недалеко от ирано-азербайджанской границы. На кадрах было видно, что в регионе сейчас густой туман, также специалистам мешает горная местность.