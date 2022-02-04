Смерть «халифа»: чем настораживает крупная операция США в Сирии

Ликвидация главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, которую провели на днях американские Силы специальных операций (ССО), поставила вопросы не только о характере взаимодействия крупных террористических группировок в Сирии, но и о том, какой политический эффект рейд произведёт на администрацию президента Джо Байдена. Ожидания, что наличие жертв среди мирных жителей лишит «баллов» организаторов устранения, усилились после того, как Белый дом допустил ошибку в общении с журналистами президентского пула, потребовавшими раскрытия всех секретов вокруг операции.

Зоной операции ССО стал город Атмех в сирийской провинции Идлиб, которая неподконтрольна правительственным силам и управляется местной радикальной группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России). Именно там находился вместе с семьёй аль-Курайши — лидер самопровозглашённого «халифата».

Операция, проведённая ночью, убрала с поля боя крупного террористического лидера и послала сильный сигнал террористам по всему миру: мы придём за вами и найдём вас, — заявил Байден журналистам.

Президент США признал, что в рейде, в котором были задействованы боевые вертолёты Apache и беспилотники, погибли мирные жители: это те люди, которые находились вместе с аль-Курайши в одном доме, в том числе члены его семьи. Впрочем, как утверждают в Белом доме, гибель людей — на руках самого «халифа».

В последнем акте отчаянной трусости, не заботясь о жизни своей семьи или других людей в здании, он решил взорвать себя. Не только жилет [смертника], но и третий этаж — вместо того чтобы предстать перед судом за преступления, которые он совершил, — сказал Байден.

US Navy/Global Look Press

В ходе операции американцам удалось вывести на улицу как минимум 10 гражданских лиц, однако оставшиеся в здании, по-видимому, были обречены: особняк обрушился из-за детонировавшего третьего этажа, который, по ряду предположений, был предусмотрительно заминирован террористами. Несмотря последствия мощного взрыва, аль-Курайши и членов его семьи удалось опознать благодаря отпечаткам пальцев и анализу ДНК.

Война с репортёрами

Версия о том, что гибель мирных жителей стала очевидным результатом самоподрыва лидера ИГ, привела к спору пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки с журналистами президентского пула. Инцидент произошёл на борту «самолёта номер один». Репортёр NPR Аеша Раско потребовала от официального представителя доказательств, что жертвы среди гражданских в Атмехе не дело рук ССО.

Скептически относитесь к оценке военных США, когда они пошли и уничтожили лидера ИГ? — спросила Псаки.

Раско не отступила, после чего пресс-секретарь Белого дома задала вопрос, верит ли её собеседница точности информации, которую распространяет ИГ.

История с Псаки, по иронии, наложилась на прения, возникшие в тот же день с журналистами у официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, от которого потребовали представить доказательства информации о том, что Россия пытается сфальсифицировать предлог для военного вторжения на украинскую территорию.

Если ставите под сомнение авторитет правительства США, британского правительства, других правительств и хотите, знаете ли, найти утешение в информации, которую публикуют русские, это ваше дело, — парировал Прайс.

Совокупный эффект от высказываний официальных представителей Госдепа и Белого дома вызвал бурю возмущения у влиятельных американских журналистов, что испортило общее впечатление от антитеррористического триумфа администрации Байдена.

Выбор преемника

Аль-Курайши был выбран лидером ИГ после того, как его зловещего предшественника Абу Бакра аль-Багдади устранили американские силы два года назад — в эпоху администрации Дональда Трампа. Совет шуры радикальной группировки принял решение о преемнике сразу после появления данных о спецоперации США, которая, как ни странно, прошла всё в той же провинции Идлиб. Из имени лидера, которое объявили медиаресурсы группировки, следовало, что он принадлежал к клану курайшитов. Это одно из наиболее почитаемых племён, которое произвело на свет пророка Мухаммеда. Родословная — это аргумент, на котором базируется право занять место лидера. Небогатая биография аль-Багдади также давала понять, что он имеет связь с курайшитами.

Тем не менее тема происхождения имеет скорее мифологический характер: слишком много арабских кланов могут претендовать на то, чтобы называть себя потомками курайшитов.

Ajmal Kakar/XinHua/Global Look Press

О процессе «назначения» аль-Курайши на место «халифа» известно немного. Из того, что сообщали о нём медиаресурсы ИГ, было понятно, что преемник был выбран после изучения завещания аль-Багдади и обсуждений. Отмечалось, что аль-Курайши одновременно являлся и полевым командиром, и «священнослужителем». По ряду предположений, убитый главарь мог быть выходцем из Ирака, который приложил руку к основанию террористической организации, территориальное ядро которой в последние годы пытается восстановиться после военных неудач. Два года назад в ИГ говорили, что перестановки внутри верхушки ничего не меняют с точки зрения активности группировки. Сейчас «халифат» будет вынужден повторить этот тезис.

Повторение ошибок

То, что провинция Идлиб становится «местом прописки» лидеров ИГ, вызывает удивление. Контролирующая её районы ХТШ находится в конфронтационных отношениях с приверженцами «халифата». Как указывает старший научный сотрудник вашингтонского Института Ближнего Востока Чарльз Листер, сирийская группировка провела более 100 рейдов против ячеек ИГ в Идлибе с середины 2017 года. Так что решение аль-Курайши и его предшественника укрываться от противников именно здесь выглядит как минимум нелогично.

Отдельный вопрос — то, как последнюю операцию преподносят власти США.

В течение одного-двух лет американское правительство представляло ИГ как слабую террористическую группировку, находящуюся в упадке, но сегодня мы услышали совершенно другую историю: о лидерстве в области последовательной коммуникации на местном и глобальном уровнях, координации операций и многом другом. Что это было? — задался вопросом Листер.

Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что на многочисленных видеороликах последнего рейда ССО слышен «кристально чистый звук американских вертолётов, стреляющих по дому [аль-Курайши] из тяжёлых орудий». Это, по его словам, почти гарантирует, что в ходе спецоперации было убито гораздо больше людей.