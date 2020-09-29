Смерть эмира Кувейта дала старт игре престолов

Смерть эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха поставила вопрос о продолжении страной привычной внешнеполитической линии. Долгое время эмират был сторонником «срединного пути» во внешней политике — даже в таких острых вопросах, как блокада Катара. При новом же правителе ситуация может измениться. Это усиливает интригу.

Ас-Сабах умер на 92-м году жизни. До настоящего времени он был одним из старейших в мире государственных деятелей. Он последовательно стремился вести свою страну через региональные потрясения, ища золотую середину и предпочитая дипломатию силовому сценарию. Долгое время так называемая модель Кувейта рассматривалась как пример для других стран Ближнего Востока и Персидского залива — пример того, как традиционное общество, жизнь которого основана на племенных принципах, может двигаться по пути демократизации. Согласно конституции 1962 года, эмир должен назначать премьер-министра, который, в свою очередь, назначает министров. Парламент, в свою очередь, имеет право лишать доверия министров и самого премьер-министра. А этого нет ни в одном другом государстве на Аравийском полуострове. Тем не менее большая часть политической власти долгое время оставалась за семьёй ас-Сабах.

Эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (в центре) EPA/RAED QUTENA/ТАСС

Преемником покойного стал наследный принц и его сводный брат 83-летний шейх Наваф. До настоящего времени была вероятность, что, как и в случае с восхождением ас-Сабаха IV на престол, процесс престолонаследия может быть изменён. Известно, что на место эмира метили замглавы Национальной гвардии шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, старший сын Нассер ас-Сабах и бывший премьер-министр шейх Нассер аль-Мухаммед. В пользу сына говорило его кураторство масштабной программы реформ развития экономики до 2035 года под названием «Новый Кувейт» (местный аналог саудовского «Видения-2030»). Не менее важным фактором было и то, что у соседних государств были свои фавориты. Так, не исключено, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) поддерживали фигуру шейха Мишааля: по крайней мере их «ручные» СМИ активно продвигали тезис о его волевых качествах и близости к эмиру и писали о том, что Катар и Турция — антагонисты большинства аравийских монархий — поддерживают сына эмира.

EPA/NOUFAL IBRAHIM/ТАСС

Как бы то ни было, но преемнику будет важно сохранить наследие шейха Сабаха в сфере международных отношений — твёрдую приверженность принципу золотой середины. В 2014 году эмир успешно вмешался, чтобы положить конец дипломатическому скандалу между Катаром с одной стороны и Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном — с другой. Тогда несколько этих стран отозвали своих послов из Дохи. Спустя восемь месяцев после эффективного посредничества шейха Сабаха отношения были восстановлены. В 2017 году конфликт практически повторился, когда Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия и примкнувший к ним Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром и ввели против него сухопутную, воздушную и морскую блокаду. По словам приближённых, шейха Сабаха очень беспокоило то, что дипломатическими методами этот спор урегулировать не удаётся, а Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива фактически показывает раскол.