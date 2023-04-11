Смерть экскаваторщика при обрушении минарета в Турции попала на видео

Фото: Kanal 5 Haberler/youtube.com

Экскаваторщик погиб в результате обрушения минарета в турецком городе Газиантеп, пострадавшем при мощных землетрясениях, обрушившихся на страну в начале февраля. Очевидцы запечатлели инцидент на камеры смартфонов.

По информации телеканала TRT Haber, планировалось демонтировать минарет пострадавшей от землетрясения мечети, однако он упал на экскаватор, в котором находился 25-летний машинист.

Турция с 6 февраля столкнулась с разрушительными землетрясениями. Как заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, они стали самыми сильными в стране с 1939 года. Число погибших превышает 45 тысяч человек. Очаг самых сильных подземных толчков залегал на глубине пяти километров в юго-восточной части страны.

В ночь на 9 апреля в центре французского Марселя обрушился четырехэтажный жилой дом. Мэр города Бенуа Пайян не сообщил о причинах случившегося. Он также добавил, что в результате обрушения начался пожар, который не позволял спасателям добраться до места происшествия и начать поиски жертв и пострадавших.

В ноябре прошлого года при обрушении на ТЭЦ в Красноярске пострадали три человека. С высоты шести метров обвалился строящийся электрофильтр: конструкция накрыла строителей. Рабочие получили переломы и ушибы.