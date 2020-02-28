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Военного противостояния России и Турции в Сирии не будет. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, несмотря на обострение ситуации в Идлибе, стороны сумеют договориться.

Уверен, что скатывание к элементам военного противостояния между Москвой и Анкарой в Сирии невозможно. И это хорошо понимают и в обеих столицах, и военные командиры на земле, — цитирует Слуцкого ТАСС.

По мнению депутата, Россия и Турция в конечном итоге продолжат обеспечивать безопасность в зоне деэскалации.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как сирийская авиация нанесла удар по расположению турецких войск. Военнослужащие Турции попали под удар правительственной армии САР в районе населённого пункта Бехун. Погибли несколько десятков солдат.

Власти Турции пригрозили жёстко ответить Сирии на гибель военных. Кроме того, произошедшее они назвали нападением на НАТО. Однако, как писал NEWS.ru, в Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились среди наступавших боевиков.