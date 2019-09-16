https://static.news.ru/photo/3980a5e4-d870-11e9-9c6d-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий встревожен информацией из США о том, что Вашингтон рассматривает возможность применения военной силы в ответ на атаку дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.

Как рассказал депутат журналистам, США преследуют свои интересы, обвиняя Иран в нападении на саудовские объекты.

Вашингтон последовательно нагнетает обстановку в регионе с целью добиться от мирового сообщества оправдания своей агрессивной политики в отношении Тегерана, в том числе шагов по выходу из СВПД и возобновлению санкционного давления, — отметил Слуцкий.

По словам российского парламентария, воинственную риторику Соединённых Штатов на иранском направлении не изменит уход с должности советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Слуцкий призвал все стороны проявлять сдержанность и дождаться результатов официального расследования атаки. Депутат не исключил, что дальнейшая эскалация проблемы потребует вмешательства Совета Безопасности ООН.

14 сентября беспилотные летательные аппараты атаковали НПЗ в Саудовской Аравии в районе крупных нефтяных месторождений в Абкайке и Хурайсе, сообщал News.ru. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена, однако ряд официальных лиц США, включая госсекретаря Майкла Помпео, заявили о причастности Ирана к нападению.