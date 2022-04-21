Слишком тесно: приток сирийцев стал обузой для Турции

Президент Реджеп Тайип Эрдоган адаптирует свою миграционную стратегию к приближающимся всеобщим выборам в Турции. По крайней мере, именно так эксперты интерпретировали сделанные главой государства высказывания о том, что принятые Анкарой беженцы должны вернуться в свои родные страны после установления там мира. К такой риторике Эрдогана подталкивают не только соцопросы, фиксирующие негативное отношение его соотечественников к 3,5 млн приезжих из Сирии, но и мнение представителей многих турецких политических партий, что мигранты, нашедшие приют на турецкой земле, не могут оставаться там надолго.

Заявление Эрдогана прозвучало на ифтаре (праздничном ужине в пост Рамадан) для аккредитованных в Анкаре иностранных послов.

В Турции находятся порядка 5 млн беженцев, из них 3,5 млн сирийцев нашли в нашей стране временное пристанище. Мы прилагаем все зависящие от нас усилия для возвращения на родину наших сирийских братьев, — сказал глава государства.

Когда мир на их земле будет восстановлен, приезжие добровольно вернутся домой, следовало из высказываний Эрдогана. Речь идёт прежде всего о создании «безопасной зоны» на севере Арабской Республики. На этом фоне президент выступил за сужение на территории Сирии зоны военно-политического влияния группировок, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) — леворадикальной организацией, объявленной Анкарой вне закона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление главы республики прозвучало в унисон с тем, что сказал на этой неделе его союзник по парламентской коалиции — лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели. Выступая на заседании своей фракции, Бахчели выразил уверенность, что неконтролируемая миграция похожа на оккупацию и что её необходимо предотвращать. По его словам, как только ситуация в Сирии будет стабилизирована, главной целью Турции должно стать добровольное и безопасное возвращение беженцев на родину. Кроме того, Бахчели заявил, что если кто-то из сирийских беженцев считает для себя возможным поехать на короткий срок на родину, чтобы встретить там окончание Рамадана, то, вероятно, такому человеку нет нужды возвращаться назад в Турцию.

Антисирийские настроения

Вышедшие в феврале результаты соцопроса Фонда социальной демократии (SODEV) показали, что 66,1% населения Турции поддерживает идею возвращения сирийцев на родину. В целесообразность такой инициативы верят 42,6%, в том числе избиратели президентской Партии справедливости и развития (ПСР). Только 16,8% от общего числа опрошенных выступили за то, что приезжих необходимо «переселить в безопасные районы». Остальные показали себя сторонниками радикальных и, по-видимому, немедленных мер.

Примечательно, что 45,5% респондентов назвали выходцев из соседней страны «опасными людьми, которые в перспективе создадут проблемы», а 41,7% согласились с тезисом, что арабские гости представляют собой обузу для государственной машины.

Впрочем, социологи ищут объяснение такому негативному отношению в спаде турецкой экономики. Так, директор SODEV Эртан Аксой пояснил , что антимигрантские настроения в Турции продиктованы снижением покупательной способности граждан на фоне высокой инфляции.

В то время, когда люди изо всех сил стремятся добыть себе средства на жизнь, беженцы становятся для них козлами отпущения, на которых списывают повседневные экономические проблемы, — рассуждает Аксой.

Парадоксально, но, по его словам, сирийцев не любят и те, кто делает деньги на их недорогостоящем труде. Параллельно ситуацию усугубляет приток людей из других стран, пострадавших от войны. Например, из Афганистана, отмечает руководитель SODEV.

«Против духа времени»

Исследовательская организация «Стокгольмский центр свободы» (SCF) назвала последние высказывания Эрдогана сдвигом в его миграционной политике.

Не исключено, что к деликатному ужесточению позиции по этому вопросу президента могли подтолкнуть запланированные на 2023 год всеобщие выборы. Недовольство засильем беженцев — это общая линия, которой с той или иной степенью жёсткости придерживаются системные политические силы в Турции. Это касается и парламентской оппозиции. Так, возвращение сирийцев одобряет крупнейшая в Великом национальном собрании (законодательном органе) фракция оппонентов власти — Республиканская народная партия (РНП). Выступая в начале этого года, глава РНП Кемаль Кылычдароглу пообещал: если его сторонники встанут у руля, то сирийские беженцы отправятся «обратно в свою страну под барабаны и фанфары не позднее чем через два года».

Беженцы из Сирии в Турции Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

В связи с этим у местных экспертов появились сомнения, что нынешняя позиция, которую занял глава государства, звучит достаточно твёрдо в общем политическом контексте и соответствует ожиданиям населения.

Эрдоган всё ещё идёт против духа времени в Турции: большинство [граждан] хочет, чтобы беженцы уехали как можно скорее, — отметил обозреватель Раджип Сойлу.