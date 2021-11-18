Слишком близки к России: ОАЭ рискуют лишиться продвинутой авиации

Администрация президента США Джо Байдена пытается добиться от Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) гарантий, что секреты американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 не попадут в третьи руки, когда они будут доставлены в аравийское государство. Продажа продвинутых самолётов, как считается, была частью сделки по арабо-израильской нормализации в 2020 году в эпоху бывшего американского лидера Дональда Трампа. Однако нынешнюю команду в Белом доме беспокоят признаки растущего сближения Абу-Даби с Москвой и Пекином.

О том, что Вашингтон по-прежнему намерен продвигать реализацию плана по продаже 50 истребителей F-35 Эмиратам, сообщила заместитель помощника госсекретаря Мира Резник, уточнив лишь, что от аравийского государства, выступающего одним из важных союзников Америки на Ближнем Востоке, в то же время хотят получить заверения, что технические секреты этих истребителей-бомбардировщиков пятого поколения не попадут в руки третьих стран. Официально этих игроков администрация президента Байдена не называет. О том, что в числе «подозреваемых» могут быть Россия и Китай, известно только из полуанонимных источников.

Сама сделка на сумму $23,37 млрд, которая включает поставку ОАЭ не только 50 истребителей, но и 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B, была заключена в последние месяцы президентства Трампа. После того как на пост главы государства официально заступил Байден, были сообщения о том, что исполнительная власть решила временно приостановить продажу вооружений ОАЭ и Саудовской Аравии для того, чтобы «провести оценки транзакций по поставкам оружия». Правда, одной из причин тогда Госдеп указывал желание проверить, не будет ли техника применена в вооружённом конфликте в Йемене.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская альтернатива F-35

То, что высказывания по поводу поставок F-35 Эмиратам совпали с проведением международного авиасалона Dubai Airshow, не случайно. На международном шоу российские производители впервые представили однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, к которому, по оценкам России, потенциальные иностранные заказчики уже проявили большой интерес и который, согласно этим ожиданиям, должен стать более дешёвым и более практичным конкурентом американскому F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

Специализированное польское издание Defence24 даже выразило предположение , что в Абу-Даби очень сильно устали от задержек в ситуации вокруг F-35, и российские экспортёры располагают хорошей возможностью этим воспользоваться.

Если дипломаты из Москвы добьются успеха и Су-75 будет оценён по достоинству лицами, принимающими решения в странах Персидского залива, появится реальный шанс для разработки и быстрого внедрения Су-75 в производство, — говорится в материале издания.

Комментируя перспективы продажи российского истребителя аравийским игрокам, Резник в очередной раз напомнила об американском «Законе о противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA). Этот документ создаёт базу для ограничительных мер против тех стран, которые ведут военно-техническое сотрудничество с РФ.

Наши партнёры знают о рисках санкций CAATSA и о том, что мы очень серьёзно относимся к внедрению CAATSA, касается это всего региона или всего мира, — пояснила дипломат.

Это обещает пустить ситуацию с ОАЭ по «турецкому» сценарию.

Karol Kozlowski/imageBROKER.com/Global Look Press

Избыток претензий

Отдельный повод для обвинений — связи ОАЭ с Китаем. В мае западная пресса раскрыла, что разведывательное сообщество США обеспокоено признаками нарастающего сотрудничества между аравийской страной и КНР. Как минимум два транспортных самолёта, которые принадлежали Народно-освободительной армии Китая (НОАК), совершили в мае посадку на территории ОАЭ, согласно этим данным. У американцев были предположения, что китайцы могли доставить в страну некое военное оборудование. Кроме того, газета отмечает, что американская разведка выявила и другие признаки интенсификации взаимодействия между Пекином и Абу-Даби в сфере безопасности.

В июне агентство Bloomberg сообщало , что администрация Байдена оказывает серьёзное давление на власти ОАЭ, чтобы те прекратили партнёрство в телекоммуникационной сфере с китайской Huawei Technologies и дистанцировались от китайцев. В Вашингтоне делают акцент на том, что применение технологий и оборудования производства КНР связано с риском шпионажа. Это в Пекине категорически отрицают.

Интересно, что, согласно данным Bloomberg, американцы — на фоне всего комплекса претензий — пока воздерживаются от того, чтобы чётко гарантировать передачу самолётов пятого поколения ОАЭ, которые должны были стать первой страной арабского мира, обладающей F-35.

Боязнь кражи

Возможный успех этой политики давления на Абу-Даби может потребовать от Вашингтона более последовательной линии в отношении всех своих ближневосточных союзников, в последнее время проявляющих интерес к КНР. Тому же Израилю пока что удавалось избегать серьёзных последствий своего сотрудничества с китайцами.

В разговоре с NEWS.ru научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Нил Куиллиам заметил, что связи между ОАЭ и Россией действительно могут стать препятствием для продажи самолётов.

Однако, что наиболее вероятно, США обеспокоены тем, что передовые технологии, связанные с F-35, будут либо переданы Китаю, либо фактически украдены его основным конкурентом. Другими словами, США хотят железных гарантий того, что целостность их передовых военных технологий будет сохранена, если они будут развёрнуты в ОАЭ. Нил Куиллиам научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House

В связи с этим американская сторона может оказать давление на власти аравийского государства, чтобы те воздержались от взаимодействия с Китаем по вопросам, важным для национальной безопасности США.