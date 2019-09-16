Шестой трёхсторонний саммит по Сирии РФ — Турция — Иран пройдёт в Иране.
Соответствующее заявление приняли президенты стран-участниц Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Анкаре. Сообщение об этом появилось на сайте иранского лидера.
Президенты Ирана, России и Турции приняли решение провести следующий трёхсторонний саммит в Исламской Республике Иран по приглашению президента Хасана Рухани, — говорится в нём.
Ранее News.ru писал о том, что президенты России и Турции положительно оценили прошедший в Анкаре трёхсторонний саммит по Сирии.