https://static.news.ru/photo/7f603512-d8b0-11e9-ad19-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани Фото: kremlin.ru

Шестой трёхсторонний саммит по Сирии РФ — Турция — Иран пройдёт в Иране.

Соответствующее заявление приняли президенты стран-участниц Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Анкаре. Сообщение об этом появилось на сайте иранского лидера.

Президенты Ирана, России и Турции приняли решение провести следующий трёхсторонний саммит в Исламской Республике Иран по приглашению президента Хасана Рухани, — говорится в нём.

Ранее News.ru писал о том, что президенты России и Турции положительно оценили прошедший в Анкаре трёхсторонний саммит по Сирии.