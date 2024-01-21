Следовавший в РФ сухогруз отбуксировали в Дарданеллах после неполадки РИА Новости: в Дарданеллах отбуксировали следовавший в РФ сухогруз

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Сухогруз, следовавший в Россию, отбуксировали после возникшей неполадки в проливе Дарданеллы, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в генуправлении береговой охраны Турции. По словам собеседника агентства, у судна вышел из строя двигатель.

У сухогруза Balkan 1 длиной в 123 метра, следовавшего из Измира в РФ, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у порта Кепез, — говорится в сообщении.

По данным источника, сухогруз, идущий под камерунским флагом, безопасно отбуксировали к причалу Каранлык. Известно, что судно идет в порт Ейск. Как отметил инсайдер, происшествие не сказалось на движении других судов, однако в воскресенье, 21 января, ограничен транзит через Дарданеллы судов скоростью меньше 10 узлов.

В ночь на 6 января в проливе Дарданеллы двигатель сломался у 184-метрового танкера Sundoro. Он шел без груза с Мальты в Россию. Капитан танкера предупредил управление контроля навигации в проливе о произошедшем. К Sundoro отправили два буксира, которые помогли перенаправить танкер на якорную стоянку Шевкетие.

На следующий день в Эгейском море буксиры береговой охраны Турции пришли на помощь танкеру, направлявшемуся в Россию, у которого возникла неполадка. Шедший под флагом Панамы танкер безопасно отбуксировали к причалу острова Бозджаада.