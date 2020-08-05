Следователи назвали халатность возможной причиной взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/aef152b2-d71e-11ea-9a05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Предварительное расследование обстоятельств взрыва в порту Бейрута показало, что причиной этому могла стать халатность при хранении взрывчатых веществ.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Собеседник отметил, что занимающаяся данной проблемой инспекция ещё шесть месяцев назад обращала внимание на нарушения.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна повредила десятки автомобилей и домов. В результате ЧП пострадали более четырёх тысяч человек. По данным Ливанского общества Красного Креста, в критическом состоянии находятся 60 человек. Жертвами взрыва стали более 100 человек. 5 августа в стране объявлен траур.

Местные власти заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована таможенниками в 2014 году.

Ранее посол РФ в Ливане Александр Засыпкин заявил, что к взрыву в Бейруте привели вопиющие нарушения техники безопасности, писал NEWS.ru.