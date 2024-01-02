Sky News Arabia: хуситы запустили по кораблю США две крылатые ракеты

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Йеменские хуситы запустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на военные источники в Йемене. Снаряды цели не достигли. По данным канала, в ночь на 2 января между американским кораблем и катерами хуситов шли столкновения в акватории Красного моря.

Группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю вблизи острова Ханиш на юге Красного моря, не поразив корабль, — говорится в сообщении.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.

На фоне атак хуситов Пентагон заявил о начале многонациональной операции «Страж процветания» по защите Красного моря. По словам шефа американского оборонного ведомства Ллойда Остина, несколько стран, в том числе Великобритания, Бахрейн и Канада, планируют таким образом укрепить безопасность в регионе и дать мятежникам «коллективный ответ».

В «Ансар Аллах» заявляли, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц коалиции. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не будет принимать участия в военной операции по защите акватории Красного моря.