Скончался глава МИД Сирии Валид Муаллем

https://static.news.ru/photo/036a0296-27b3-11eb-bd76-fa163e074e61_660.jpg Фото: higpmv3bowgsgn/twitter.com

Вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем ушёл из жизни в возрасте 79 лет.

О смерти вице-премьера сообщило агентство SANA со ссылкой на представителей МИД Сирии.

Министерство иностранных дел соболезнует в связи со смертью заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Валида Муаллема, — говорится в сообщении.

Причины смерти политика не указаны.

Муаллем возглавлял внешнеполитическое ведомство Сириии с 2006 года. Он родился в Дамаске в 1941 году, закончил Каирский университет и получил степень бакалавра экономических наук.

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