Турция в следующем году готовится спустить на воду универсальный десантный корабль (УДК) Anadolu, который призван стать крупнейшим военным кораблём республики. Несмотря на то что его планировалось оснастить многофункциональными истребителями-бомбардировщиками F-35, корабль поступит на вооружение фактически «пустым». Причиной тому стал конфликт между Турцией и США из-за российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, который в итоге привёл к тому, что Анкара лишилась доступа к американской программе F-35.

Глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир накануне сообщил , что ВМС Турции пополнятся УДК Anadolu к концу 2020 года — раньше запланированного срока.

Я надеюсь, что к концу 2020 года мы передадим этот корабль нашему флоту, — пояснил Демир.

Глава секретариата оборонной промышленности при президентской администрации подчеркнул, что корабль выведет турецкие ВМС на новую высоту.

Строительство корабля началось в 2016 году на одной из верфей в Стамбуле. Однако сейчас, как констатируют аналитики, конец амбициозного проекта может быть омрачён проблемами с комплектованием авиакрыла УДК.

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Многоцелевой корабль Anadolu будет построен по образцу испанского корабля Juan Carlos компании Navantia. Изначально в рамках программы по созданию десантных кораблей турецкие ВМС хотели иметь судно, предназначенное исключительно для эксплуатации вертолётов. Тем не менее вскоре командование изменило свои планы и сделало ставку на корабль с полностью оборудованной взлётной палубой, рассчитанной на самолёты вертикального взлёта и посадки. Были данные, согласно которым Турция планировала закупить несколько самолётов F-35B в дополнение к уже имеющимся на вооружении F-35A. В соответствии с растущим интересом Анкары к укреплению своих ВМС и возможным операциям за рубежом, предполагалось, что судном, с которого будут взлетать F-35B, будет многоцелевой корабль Anadolu. Теперь же с этими мечтами турецкому командованию придётся распрощаться.

Сделка вокруг российских ЗРС С-400 спровоцировала конфликт между властями Турции и США, который в итоге привёл к принятию американской стороной ряда ограничительных мер. США предупредили, что С-400 в руках турецкой армии не только не подходят инфраструктуре НАТО, но и представляют для неё опасность. Накануне в Конгрессе согласовали военный бюджет на 2020 финансовый год, в котором представители Республиканской и Демократической партий выразили мнение, что приобретение С-400 подпадает под действие закона «О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии», а это предусматривает введение президентом США соответствующих санкций. В связи с этим законодатели разрешили американскому оборонному ведомству «затратить до $30 млн на хранение шести турецких F-35, которые ранее использовались для обучения пилотов Турции» на американской авиабазе.

Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс заявил 10 декабря, что С-400 и американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 не могут сосуществовать в Турции.

Они не говорят на одном языке, — пояснил военачальник. — Они не поддерживаются одной и той же группой лиц, у которых есть взаимопонимание. Поэтому касательно F-35 и С-400: они не могут сосуществовать в Турции. Вот эту позицию мы сейчас и занимаем.