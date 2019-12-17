Сирийское правительство выразило надежду на участие китайского бизнеса в процессе реконструкции Сирии после длительного вооружённого конфликта. Такими ожиданиями поделился сам президент Арабской Республики Башар Асад. В исследовательской среде исключают широкое вовлечение китайских предпринимателей в восстановление страны, но в то же время допускают, что в процессе Пекин захочет обезопасить собственные проекты в Арабской Республике и привлечёт к этому частные военные компании (ЧВК).

О том, что официальный Дамаск рассчитывает на участие компаний из КНР в послевоенном восстановлении Сирии, Асад заявил в интервью китайским СМИ.

Процесс послевоенного восстановления страны начался. Однако нам необходимы дополнительные внутренние и внешние инвестиции для того, что вывести этот процесс на более масштабный уровень, — сказал сирийский лидер. — В последние годы ситуация в стране в области безопасности оставляла желать лучшего, однако теперь, после освобождения большей части сирийских территорий от террористов, мы начали переговоры с рядом китайских компаний.

По словам Асада, важнейшая задача на первом этапе реконструкции заключается в возрождении экономической жизни в Арабской Республике. Он выразил надежду, что китайские компании начнут изучать сирийский рынок — особенно с учётом того, что ситуация в области безопасности в Сирии меняется, по его мнению, к лучшему.

Ван Цишань Xinhua/Global Look Press

Вице-председатель КНР Ван Цишань провёл встречу с заместителем генерального секретаря Партии арабского социалистического возрождения («Баас») Хилялем Хилялем 22 ноября. По итогам переговоров, представитель китайского правительства заявил, что его страна рассматривает Сирию как перспективного партнёра по реализации инициативы «Один пояс — один путь».

Китай стремится играть позитивную роль в процессе экономического и социального восстановления Сирии путем ее вовлечения в совместные проекты инициативы «Один пояс — один путь», — сказал Ван Цишань.

По его словам, Дамаск и Пекин способны добиться многого благодаря прочным дружественным связям, которые, по его оценкам, выдержали испытание временем. Вице-председатель отметил, что китайские власти будут содействовать тому, чтобы связи с сирийской стороной в условиях новой эры развития КНР стали еще крепче.

Наша страна твердо поддерживает Сирию в вопросах защиты её суверенитета, независимости и обеспечения территориальной целостности. Будущее этой страны должен решать её народ, — уверен Ван Цишань.

Впрочем, гипотеза о том, что содействовать экономическому восстановлению Сирии готовы исключительно те страны, которые поддерживали Асада политически, и не только, на протяжении всего гражданского конфликта, неверна. Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), близкий союзник США, например, не слушает предупреждения своего заокеанского партнёра по поводу бизнеса с сирийскими предпринимателями. Аравийская монархия установила тесные связи с официальным Дамаском в последние месяцы. По некоторым данным, высокопоставленные бизнесмены из ОАЭ, близкие к правящей семье Абу-Даби, встречались с несколькими сирийскими официальными лицами в Дамаске для изучения инвестиционных возможностей. По словам Асада, восстановление стран, разрушенных частично или полностью войной, очень выгодно и имеет высокую отдачу.