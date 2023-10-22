Сирия перевела все рейсы в аэропорт Латакии после атаки Израиля Министерство транспорта Сирии: рейсы из аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены в Латакию

Фото: mot.gov.sy

Внутренние и международные рейсы из аэропортов Алеппо и Дамаска переведены в аэропорт Латакии, сообщило Министерство транспорта Сирии. Причиной решения ведомство назвало удары со стороны Армии обороны Израиля.

Воздушные рейсы в аэропорты Алеппо и Дамаска (прилет и вылет) переведены в международный аэропорт Латакии, — указали в ведомстве.

До этого сирийское Министерство обороны сообщало, что воздушные атаки Израиля повредили взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Алеппо и Дамаска. Сейчас воздушные гавани не могут полноценно функционировать. Агентство SANA со ссылкой на сирийских военных писало, что ЦАХАЛ запустила свои ракеты 22 октября в 05:25 мск.

Ранее президент Сирии Башар Асад сказал, что Дамаск поддерживает требования палестинцев по созданию собственного государства. Политик добавил, что Израиль следует «привлечь к ответственности» за угнетение палестинцев, продолжавшееся более 70 лет. Асад подчеркнул, что настало время положить конец преступлениям Израиля.

После этого израильская армия нанесла удары по территории Сирии, указав, что наносит ответный огонь. По заявлению ЦАХАЛ, в этой ближневосточной стране находится один из источников агрессии.