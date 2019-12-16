США продают Турции нефть, которая была захвачена на сирийских месторождениях. С таким утверждением выступил президент Сирии Башар Асад.
По его словам, «сейчас Америка крадёт нефть», после чего и отправляет на продажу Анкаре. Раньше тем же занимались запрещённые в России террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство», отметил он в интервью китайскому телеканалу «Феникс», на которое
Турецкий режим принимает непосредственное участие в продаже нефти, — высказал мнение Асад.
Таким образом он отметил, что Анкара имеет чёткое представление о происхождении закупаемого товара.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что боевые группы курдов, расположившиеся на севере Сирии, торгуют нефтью с правительством Башара Асада.
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