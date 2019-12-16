https://static.news.ru/photo/06105c28-1fdc-11ea-a0fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

США продают Турции нефть, которая была захвачена на сирийских месторождениях. С таким утверждением выступил президент Сирии Башар Асад.

По его словам, «сейчас Америка крадёт нефть», после чего и отправляет на продажу Анкаре. Раньше тем же занимались запрещённые в России террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство», отметил он в интервью китайскому телеканалу «Феникс», на которое ссылается ТАСС.

Турецкий режим принимает непосредственное участие в продаже нефти, — высказал мнение Асад.

Таким образом он отметил, что Анкара имеет чёткое представление о происхождении закупаемого товара.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что боевые группы курдов, расположившиеся на севере Сирии, торгуют нефтью с правительством Башара Асада.