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Военный аэродром Тифор (T4), расположенный на востоке сирийской провинции Хомс, подвергся удару с воздуха. Атаку провели боевые бeспилотники.

Часть выпущенных ими ракет была сбита ПВО Сирии. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в командовании ВС республики.

Агентство отмечает, что ракетный удар нанесли ВВС Израиля. О пострадавших в результате воздушной атаки не сообщается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ракетному удару подверглась иракская военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Sumariya. По его данным, на базе находятся американские военнослужащие. Обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня. На территорию базы ни одна из ракет не упала — все они разорвались в окрестностях объекта.