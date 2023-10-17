Сирия назвала соучастника обстрела больницы в Газе Асад: Запад является соучастником обстрела больницы в Газе

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Сирия возлагает на Запад ответственность за ракетную атаку на больницу в секторе Газа, передает ТАСС заявление канцелярии президента арабской республики Башара Асада. Как уточнили в сообщении, Запад является соучастником всех преступлений против палестинцев.

Сирийская Арабская Республика возлагает ответственность за эту бойню, равно как и за другие такие же массовые убийства, на страны Запада и прежде всего на Соединенные Штаты, являющиеся соучастниками операций [Израиля] по истреблению палестинского народа, — сказано в сообщении.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне недавней атаки на больницу в секторе Газа заявил, что движение ХАМАС — «варварские террористы». По словам министра, члены группировки убивают собственных детей.

В ряде стран начались массовые протесты на фоне ракетного обстрела госпиталя. Перед зданием генконсула Израиля в Стамбуле многотысячная толпа турков требовала выгнать посла Израиля из страны после удара по больнице в секторе Газа, полиция не вмешивалась в происходящее. До этого толпа мусульман попыталось штурмом взять посольство Израиля в Иордании. Также митинги проходили в Берлине, Тунисе, Сирии, Иране и Ливане.