Сирия инициировала создание глобального трибунала по химическому оружию

Сирийские дипломаты инициировали создание глобального трибунала по химическому оружию в Гааге, сообщает информационное агентство Reuters. По его данным, этому предшествовали многочисленные встречи с международными экспертными группами и сбор доказательств применения химического оружия на территории страны. Участие в обсуждении этих вопросов приняли дипломаты и министры из 44 стран мира.

Авторы инициативы отмечают, что создание трибунала призвано решить проблему, связанную с юрисдикцией Международного уголовного суда. По данным агентства, она не распространяется на территорию Сирии, что усложняет рассмотрение дел о применении химического оружия. Некоторые государства возбуждают уголовные дела в рамках универсальной юрисдикции по военным преступлениям, однако из-за МУС преследование отдельных подозреваемых невозможно.

[Создание трибунала] касалось бы дел, в которых Международный уголовный суд не в состоянии осуществлять юрисдикцию. И это, я думаю, было бы особенно новаторским подходом, — рассказал член Комиссии международного права ООН, адвокат Дапо Аканде.

Министерство иностранных дел России ранее предостерегло страны НАТО от подъема затопленного химического оружия со дна Балтийского моря. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что эти действия приведут к «плачевным последствиям».