Пекин предоставит Дамаску грант для финансирования потребностей в сфере здравоохранения, экологии и образования. Соответствующее соглашение подписали глава сирийского Комитета по планированию и международному сотрудничеству Имад Сабуни и посол КНР в ближневосточной стране Фэн Бяо.
Размер гранта составит 100 млн юаней (около $14 млн),
Ранее президент САР Башар Асад выразил надежду на участие китайского бизнеса в процессе реконструкции Сирии после длительного вооружённого конфликта, писал NEWS.ru.
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