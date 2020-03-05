https://static.news.ru/photo/40d759c4-5ed9-11ea-a8d8-fa163e074e61_660.jpg Имад Сабуни и Фэн Бяо Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Пекин предоставит Дамаску грант для финансирования потребностей в сфере здравоохранения, экологии и образования. Соответствующее соглашение подписали глава сирийского Комитета по планированию и международному сотрудничеству Имад Сабуни и посол КНР в ближневосточной стране Фэн Бяо.

Размер гранта составит 100 млн юаней (около $14 млн), передаёт SANA. Сабуни подчеркнул, что это пятое по счёту подобное соглашение, их общая сумма достигла $60 млн. Китайский дипломат в свою очередь заявил, что Пекин готов поддерживать Дамаск до полного освобождения территории Сирии от терроризма.

Ранее президент САР Башар Асад выразил надежду на участие китайского бизнеса в процессе реконструкции Сирии после длительного вооружённого конфликта, писал NEWS.ru.