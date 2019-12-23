https://static.news.ru/photo/ca8fa472-258c-11ea-af3a-fa163e074e61_660.jpg Валид Муаллем Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Сирии Башар Асад принял решение отдавать приоритет российским компаниям при выстраивании экономических отношений. Об этом рассказал глава сирийского МИДа Валид Муаллем на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Президентом Башаром Асадом принято твёрдое решение отдавать российским компаниям приоритет при работе в Сирии, — рассказал политик.

По его словам, Россия помогает Сирии в борьбе с террором. Он также отметил, что его визит приурочен к 12-му заседанию российско-сирийской межправительственной комиссии, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Башар Асад, спецпредставитель главы РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провели встречу в Дамаске.