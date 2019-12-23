Президент Сирии Башар Асад принял решение отдавать приоритет российским компаниям при выстраивании экономических отношений. Об этом рассказал глава сирийского МИДа Валид Муаллем на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Президентом Башаром Асадом принято твёрдое решение отдавать российским компаниям приоритет при работе в Сирии, — рассказал политик.
По его словам, Россия помогает Сирии в борьбе с террором. Он также отметил, что его визит приурочен к 12-му заседанию российско-сирийской межправительственной комиссии,
Как ранее писал NEWS.ru, Башар Асад, спецпредставитель главы РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провели встречу в Дамаске.
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