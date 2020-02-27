https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сирия имеет право защищать свои земли разными доступными способами, в том числе при участии третьих дружественных стран. Об этом заявил руководитель Сирийской сети по правам человека Ахмад Казем, отметив, что действия турецкой армии в САР напоминают «оккупацию».

Присутствие Турции в Сирии — оккупация. Это агрессия и военное преступление, нарушение основ ООН и международного права и прав человека, — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что ООН по какой-то причине ни разу не осудила незаконное присутствие Турции на территории Сирии, хотя её обязанность как международной организации сохранять мир и безопасность.

Вдобавок к этому Турция поддерживает вооруженные группировки, признанные во всем мире террористическими, — заметил он.

По его словам, сирийцы в Идлибе ждут обеспечения безопасности в использовании гуманитарных коридоров. Они хотят покинуть территории боевиков, опасаясь, что террористы используют их как живой щит при наступлении армии САР.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как сирийская авиация нанесла авиаудар по расположению турецких войск. При атаке с воздуха погибли 33 военнослужащих. Анкара пообещала жёстко ответить на гибель военных. Администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила о необходимости принятия мер для защиты мирных граждан в САР, в частности объявить бесполётной зону над сирийской провинцией Идлиб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действия Турции в Сирии могут повлечь за собой нежелательные последствия и спровоцировать серьёзный конфликт с Россией. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он предостерёг Анкару от необдуманных действий.