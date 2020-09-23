Сирийский атом взрывоопасен для отношений России и Израиля

Подписание Россией и Сирией меморандума по сотрудничеству в сфере неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях влечёт риски резкого ответа со стороны противников идеи сирийского атома. Два года назад Израиль официально признал, что в 2007 году его армия уничтожила в провинции Дейр эз-Зор секретный ядерный реактор, который к тому времени якобы находился на финальной стадии создания. Не исключено, что сейчас еврейское государство будет смотреть на ситуацию с не меньшей озабоченностью.

О том, что генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв и руководитель сирийского агентства по атомной энергии Ибрагим Осман подписали на 64-й сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) меморандум по сотрудничеству, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В сообщении же российской компании говорится, что новые договорённости между сторонами предусматривают «организацию взаимодействия по таким направлениям, как применение радиационных технологий в медицине, сельском хозяйстве и промышленности, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, повышение квалификации административного, научного и технического персонала и другое».

Потенциальные направления и объекты дальнейшего взаимодействия в сфере использования атомной энергии в мирных целях уже были прописаны Россией и Сирией в базовых документах о сотрудничестве. Однако новое развитие событий встречает настороженную оценку экспертов по Ближнему Востоку — особенно с учётом того, как резко реагирует на любые намёки о ядерной программе стран так называемой шиитской оси Израиль.

Sven Hoppe/Global Look Press

Весной 2018 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые официально признала, что в 2007 году провела бомбардировку находившегося в сирийском Дейр эз-Зоре предполагаемого ядерного реактора, который был засекречен. В армейском пресс-релизе говорилось, что комплекс реактора был полностью уничтожен. Убеждённость в том, что Дамаск строил на тот период ядерный реактор «не для мирных целей», выражала и администрация президента США Джорджа Буша — младшего. Однако сирийское правительство подобные обвинения отвергало. В частности, публично об этом говорил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, который обращал внимание на то, что никто так и не предоставил доказательств, что на территории северо-восточной провинции Сирии, которая стала объектом бомбардировки ЦАХАЛ, в действительности находился ядерный реактор. Несмотря на то что МАГАТЭ выражало готовность провести расследование на территории сирийских военных объектов, ему был дан отказ.

В очередной раз эта тема была поднята на прошлой неделе, когда на заседании Совета управляющих МАГАТЭ генеральный директор международного агентства Рафаэль Гросси заявил о готовности к содержательным переговорам с официальном Дамаском по вопросу предполагаемого реактора, который был уничтожен. Он заметил, что «агентству не поступило никакой новой информации, которая могла бы повлиять» на его оценку того, что, «очень вероятно, уничтоженное здание близ Дейр эз-Зора было ядерным реактором, который Сирия должна была заявить».

Не секрет, что в отношении враждебных режимов, которые демонстрируют готовность развивать какую бы то ни было ядерную программу, израильская армия использует тактику превентивной самообороны, которая заключается в упреждающем ударе по атомным объектам. Первый раз она была использована в 1981 году в Ираке. Неестественные взрывы, которые потрясли в этом году ядерный объект Ирана в Натанзе, могут свидетельствовать о том, что израильтяне не отказались от этой тактики. Появление любого рода ядерного объекта в Сирии, скорее всего, приведёт к резкому ответу еврейского государства. Кроме того, не стоит забывать, что пока Арабская Республика остаётся крайне нестабильным с точки зрения террористической активности районом, что при сооружении на её территории некого подобия реактора приближает страну к трагедии, подобной чернобыльской.