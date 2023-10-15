Сирийский аэропорт Алеппо вновь выведен из строя после атак Израиля

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Ракетный удар израильской армии (ЦАХАЛ) вновь вывел из строя международный аэропорт Алеппо, заявил представитель командования ВС Сирии, передает SANA. По его словам, израильские военные поразили объект со стороны Средиземного моря.

14 октября примерно в 23:35 израильские агрессоры совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов нанесен материальный ущерб, аэропорт вновь выведен из строя, — отметил источник.

Ранее израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что открыла ответный огонь по территории Сирии. Там, по заявлению представителей вооруженных сил, находится один из источников агрессии. Это произошло после заявления президента Сирии Башара Асада о готовности привлечь Израиль к ответственности за 70 лет угнетения палестинцев. По словам сирийского главы, настало время положить конец преступлениям Тель-Авива и Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев против израильской оккупации за создание независимого государства.

Ранее, 12 октября, Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. Сирийские зенитные ракеты смогли отразить атаку, взлетные полосы оказались повреждены. Воздушные гавани приостанавливали работу на несколько дней.