https://static.news.ru/photo/3c4a24a6-5aea-11ea-aac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении армией республики складов с химическим оружием в 13 км от Алеппо не соответствует действительности, заявили журналисты сирийского агентства SANA.

Они считают, что подрыв подобных объектов привёл бы к массовой гибели жителей окрестных населённых пунктов и самого города. По мнению редакции SANA, Анкара специально вбрасывает ложную информацию, оправдывая свою агрессию на Ближнем Востоке.

По предложению РФ 10 сентября 2013 года Дамаск согласился доверить международным организациям свой запас химического оружия (ХО). Вскоре Сирия присоединилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Все партии ХО решили уничтожить, а его создание запретить. 23 июня 2014-го появилась информация о том, что из Сирии вывезли последнюю партию ХО для последующей утилизации.

В октябре 2016-го военные РФ нашли на юго-западе Алеппо факты применения ХО против мирных жителей и армии Сирии. Речь шла о хлоре и белом фосфоре, но МИД РФ уверен в наличии у террористов боевых отравляющих веществ — зарина и иприта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе. Пресс-служба главы Турции заявила, что Эрдоган подтвердил решимость Анкары выдворить с территории Идлиба силы президента Сирии Башара Асада.

Оба лидера договорились предпринять дополнительные шаги для предотвращения большой гуманитарной трагедии в Идлибе.