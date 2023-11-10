Сирийские военные ликвидировали командира террористической группировки Войска Сирии ликвидировали полевого командира группировки «Джебхат ан-Нусра»

Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительственные войска Сирии во вторник ликвидировали полевого командира террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Саида Юсефа Рахмана, сообщил ТАСС заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Он отметил, что операция прошла в районе населенного пункта Мааян провинции Идлиб.

По уточненным данным, 7 ноября в районе населенного пункта Мааян провинции Идлиб сирийскими войсками ликвидирован полевой командир группировки «Джебхат ан-Нусра» Саид Юсеф Рахман, причастный к организации обстрелов населенного пункта Кардаха провинции Латакия, — сказал Кулить.

Ранее он сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары с воздуха по объектам боевиков, причастных к обстрелам правительственных войск Сирии. В Идлибской зоне деэскалации позиции они шесть раз обстреляли группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Исламская партия Туркестана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Три обстрела зафиксированы в провинции Алеппо, еще три — в провинции Латакия.

До этого Кулить уточнил, что 28 октября ВКС России поразили подземные укрытия и пункты управления боевиков, причастных к обстрелам правительственных войск в провинциях Латакия и Идлиб. Также в районе Эт-Танфа было зафиксировано 16 нарушений протоколов деконфликтации истребителями и многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами коалиции США.